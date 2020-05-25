Bloomberg: отказ от карантина вызвал масштабный кризис в Швеции

В апреле уровень безработицы в стране с учетом сезонных колебаний достиг 7,9%, что оказалось выше прогнозов. Без учета сезонных факторов, показатель составил 8,2%. Важнейший вклад в ухудшение показателей в стране внесли сфера туризма и рестораны.

Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.

Однако, по мнению аналитика издания Йоханны Йенссон, ситуация может ухудшиться. Она прогнозирует рост безработицы до 17%, если в ближайшее время не увеличится спрос.

Власти страны намерены принять законопроект, по которому работодателям станет проще увольнять сотрудников. Документ разрабатывается с 2018 года.

Эта инициатива вызвала недовольство в профсоюзах и оппозиционных силах. Последние готовы объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену.

Лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон назвал законопроект крупнейшей атакой на трудящихся за десятилетия.

"Надеюсь, у правительства хватит мудрости в ситуации, когда так много людей теряет работу, выбросить в урну такие предложения", — сказал он.

Швеция отказалась от введения жестких ограничений из-за пандемии коронавируса. Несмотря на распространение инфекции, в стране продолжили работу предприятия сферы услуг, школы и детсады. Власти ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.

В настоящее время в стране зафиксировано более 34 тысяч зараженных, из которых более четырех тысяч скончались. По числу инфицированных и жертв страна в несколько раз превосходит соседей — Данию, Норвегию и Финляндию.