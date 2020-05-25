Минэнерго России о восстановлении баланса на рынке нефти

Минэнерго России рассчитывает на восстановление баланса на рынке нефти в июне-июле благодаря росту потребления, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Новака.

По его словам, это возможно, пока профицит предложения оценивается в 7-12 миллионов баррелей в сутки.

Новак отметил, что спрос на нефть остается и в мае на низком уровне, но он восстановился по отношению к апрелю примерно на 20%.

"Несмотря на тяжелую ситуацию, отрасль продолжает работать. Мы видим также, что на автобензин с начала года цены не изменились, на дизель рост составил с начала года всего 1,5%", - сказал министр.

При этом Минэнерго отмечает падение мировых цен и на газовом рынке. По оценке ведомства, на внутреннем рынке поставки газа конечным потребителям снизились примерно на 10%. Потребление газа в электроэнергетике снизилось на 11%, по теплоснабжению – на 13%, населением – на 9%.