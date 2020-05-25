Американские аналитики о возможной войне между Россией и Украиной

Потенциальной причиной для войны России и Украины может стать критическая нехватка воды в Крыму. Об этом заявили аналитики американского центра The Jamestown Foundation, пишет «Лента.ру».

Как отмечают специалисты, до 2014 года около 85 процентов питьевой воды поступало на полуостров по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр. После присоединения Крыма к России этот канал подачи был перекрыт Украиной, поэтому жители вынуждены были полагаться на колодцы, грунтовые воды и водохранилища.

Однако в этом году ситуация с запасами воды в Крыму стала критической как для жителей, так и для сельского хозяйства. В частности, некоторые из 22 водохранилищ полуострова полностью высохли, другие же заполнены максимум на треть. Причиной стали бесснежные зимы и малое количество осадков в последнее время.

При этом украинские власти продолжают настаивать на том, что подача воды в Крым возможна только после «возвращения» полуострова в состав Украины. По мнению аналитиков, такая принципиальная позиция может стать для России веской причиной, чтобы начать военные действия против Украины, если кризис с водой еще более усугубится.