Грант Микаелян о коронавирусе в Армении: люди будут умирать уже в домах

За минувшие сутки в Армении зарегистрирован беспрецедентный рост инфицированных – 452 человека. По официальной статистике на 25 мая, всего выявленных случаев заражения COVID-19 в стране – 7113.

Ранее динамику заражения в стране уже назвал тревожной премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что если так продолжится и дальше, то к концу июня в стране будет 30 тысяч больных Covid-19. Между тем министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил об удручающей статистике наличия реанимационных коек.

У эксперта Гранта Микаеляна свой прогноз. «Премьер говорил о 30 тысячах возможных случаев, исходя из административной статистики. По эпидемиологической статистике это число в разы больше», - сказал Микаелян.

По его словам, в Армении уже начался итальянский сценарий. По подсчетам Микаеляна, в стране около 48 тысяч инфицированных, однако часть из них пока не знает, что болеет, у них так сказать инкубационный период, у другой группы болезнь протекает бессимптомно.

Однако, по его прогнозам, это соотношение будет меняться: находящиеся в инкубационном периоде станут заразными. Будут очереди у больниц, люди будут умирать уже в домах, так как система здравоохранения будет обслуживать все меньше инфицированных и в целом сложится такая ситуация, какая уже была в разных странах мира.

«Итальянский сценарий начался, его не избежать. У нас уже почти полностью заполнены места в реанимации. Ну и 38% выявленных случае из 1197 проведенных тестов – это очень большой показатель», - сказал Микаелян.

По мнению Микаеляна, вторая волна инфицирования в Армении началась с 5 апреля. Однако она все еще держалась на низкой точке. Ускорение и рост в геометрической прогрессии начался уже с 18 мая, когда власти сняли ограничения и открыли все. Именно с этого момента итальянский сценарий стал неизбежен, уверяет он.