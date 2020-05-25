Саудовская Аравия возвращается к нормальной жизни

"Начиная с четверга, 28 мая, постепенно начинается реализация новых этапов до полного возвращения ситуации к норме. Эти этапы основаны на расширении проведения тестов для раннего определения болезни и расширения возможностей для лечения сложных случаев", - сказал ар-Рабиа в эфире телеканала Al-Ekhbariya.

Он отметил, что для возвращения к нормальной жизни всем необходимо проявлять максимум сознательности и ответственности.

Несмотря на планы по снятию ограничений, число выявленных случаев заболевания в королевстве продолжает неуклонно расти, Саудовская Аравия занимает первое место в арабском мире по числу заболевших. По сведениям Минздрава, за последние сутки в стране выявлены еще более 2,2 тысячи заболевших, в связи с чем общее количество заболевших превысило 74,7 тысячи в начала пандемии. При этом умерли 399 человек и выздоровели более 45,6 тысячи.