Леонид Швец, автор haqqin.az 02:09

Первая партия иранского бензина доставлена танкером в венесуэльский порт. Операция, о которой было известно заранее, прошла успешно, хотя были большие опасения, что США смогут ей воспрепятствовать, ведь Венесуэла и Иран находятся под санкциями, и снабжение режима Мадуро топливом находится под американским эмбарго.

Всего направленная в Венесуэлу группа судов состоит из пяти танкеров - Fortune, Petunia, Forest, Faxon и Clavel. Они растянулись на большое расстояние, и теперь ожидается, вслед за первым, подход остальных. Общий объем отправленного бензина составляет 1,5 миллиона баррелей, что является большой поддержкой для страны, экономика которой находится в ужасном состоянии, а нефтеперерабатывающая промышленность практически уничтожена, и топливо в огромном дефиците. Недаром Иран уже поставлял на нефтеперерабатывающий завод в Кардоне необходимые материалы и своих специалистов, чтобы наладить там производство бензина. И это в стране, которая когда-то была способна производить 1,3 миллиона баррелей топлива в день. С валютой у режима Мадуро большие проблемы, поэтому, поговаривают, с Тегераном расплачиваются из золотого запаса. Правда, доставленного объема топлива хватит Венесуэле на пару недель, не больше. Сообщается, что возникли большие проблемы с уборкой урожая, поскольку нечем заправить сельскохозяйственную технику.

США наблюдают за контактами между мировыми изгоями с большим недовольством. В Карибском бассейне находится усиленная военно-морская группировка, которая принимает участие в объявленной американцами войне против наркотрафика в регионе. Наблюдатели не исключали, что в рамках этой операции будет дана команда американским кораблям задержать танкеры с иранским бензином. Венесуэльское руководство даже распорядилось, чтобы его флот сопровождал суда с бензином после их вхождения в экономическую зону страны в Атлантическом океане. Но, похоже, было принято решение не идти на обострение. Из Вашингтона пообещали новые санкции, и, скорее всего, под них попадут собственники танкеров и их экипажи, а сами суда могут быть арестованы на обратном пути при заходе в один из портов для дозаправки. Иран и Венесуэла, известные своим радикальным антиамериканизмом, давно пытаются установить тесные связи. Первые плотные контакты были еще между президентами Уго Чавесом и Махмудом Ахмадинеджадом. Чавес хвастался, что Иран помогает разведке в Венесуэле урана, хотя позже эти утверждения не подтвердились. Зато в 2009 году турки перехватили иранские суда, которые должны были доставить в Венесуэлу химические компоненты, предназначенные для изготовления запрещенных Совбезом ООН бомб.