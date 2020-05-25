На протяжении последних нескольких недель, с 25 марта по 17 мая, McDonald’s Азербайджан ежедневно посылал бесплатные комплекты еды, включающие в себя различные бургеры, картофель фри, напитки и другую продукцию в ряд объектов столицы, в которых оставались люди, находящиеся на карантине. За указанный период было пожертвовано 41,572 комплектов еды на сумму 379,069 AZN в денежном эквиваленте.

Основной целью благотворительной акции являлась моральная поддержка переживающих непростой период в своей жизни людей. Акция, организованная McDonald’s, вызвала множество положительных откликов – так, многие люди, получившие подарки от любимого бренда, поделились позитивными фотографиями и благодарственными статусами в социальных сетях.

McDonald’s Aзербайджан благодарит всех сотрудников здравоохранения, структуры МЧС, медицинские подразделения при Оперативном Штабе и всех остальных, кто днем и ночью героически трудится на благо страны, за безопасность и здоровье граждан. В этот непростой период солидарность и моральная поддержка являются исключительно важными факторами для всех. Мы искренне желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что уже в самое ближайшее время все, кто сегодня находится в больницах и на карантине, смогут вернуться в свои дома и к своим родным.