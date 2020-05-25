Автоматизированная пенсионная система, внедренная Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана с начала прошлого года, с интересом воспринята на международном уровне. Эта инновация (новшество) в социальной сфере изучается и в других странах, многие из которых задумываются о его внедрении. В частности, автоматическое начисление пенсий может быть введено в России с 2021 года – такой законопроект готовит Минтруда этой страны. В декабре предложение будет внесено в Госдуму, все фракции нижней палаты парламента готовы поддержать эту инициативу. В министерстве отметили, что уведомления Пенсионного фонда будут автоматически приходить через портал «Госуслуги».

Законопроект представят правительству РФ в сентябре, а в декабре его уже внесут в нижнюю палату российского парламента. Минтруда России решило начать использовать цифровые технологии повсеместно – чтобы создать максимально комфортные условия для граждан страны. Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению. Чтобы понять, насколько важна для России такая система, достаточно отметить, что за предыдущий год в стране было назначено более миллиона пенсий, из которых 830 тысяч — по старости.

Но вернемся к азербайджанской пенсионной системе. Конечно, приятно слышать, что такая великая держава, как Россия, переходит на систему ранее внедренную в Азербайджане. Передовой опыт, о котором мы то ли позабыли, то ли настолько свыклись с ним, что перестали придавать значение. А жаль, напомним же некоторые детали этой системы, которая действительно заслуживает внимания.

Еще в начале прошлого года в Азербайджане были построены механизмы проактивных услуг автоматического начисления пенсий, а в последние месяцы прошедшего года также пособий и стипендий. В целом в стране сейчас действуют системы е-начисления 2 видов пенсий и 19 видов пособий-стипендий. За прошедший период начислены в е-порядке пенсии, пособия, стипендии 71 тыс лиц (21300 пенсий и 49700 пособий и стипендий). По данным Минтруда, в прошлом году через e-системы были назначены пенсии, пособия и стипендии в электронном виде более 40 тыс человек. Из них 16,1 тыс человек в электронном виде назначена пенсия, а 24 тыс - пособия и стипендии. А в текущем году ожидается назначение в электронном виде до 200 тыс разных видов социального обеспечения.

Таким образом, этим людям осуществлено назначение пенсий, пособий и стипендий, причем, без необходимости обращения в какую-либо организацию и представления документов. Это было сделано автоматически, как только эти лица приобрели соответствующее право. Указанные пенсии, пособия и стипендии начисляются этим лицам автоматически, это сделано без всякого контакта между чиновниками и гражданами в условиях полной прозрачности. А для исключения всяких негативных явлений одним из главных факторов как раз и является исключение контакта чиновник-гражданин.