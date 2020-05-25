Азербайджан принял механизм, которым воспользовалась Россия наш комментарий
Автоматизированная пенсионная система, внедренная Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана с начала прошлого года, с интересом воспринята на международном уровне. Эта инновация (новшество) в социальной сфере изучается и в других странах, многие из которых задумываются о его внедрении. В частности, автоматическое начисление пенсий может быть введено в России с 2021 года – такой законопроект готовит Минтруда этой страны. В декабре предложение будет внесено в Госдуму, все фракции нижней палаты парламента готовы поддержать эту инициативу. В министерстве отметили, что уведомления Пенсионного фонда будут автоматически приходить через портал «Госуслуги».
Законопроект представят правительству РФ в сентябре, а в декабре его уже внесут в нижнюю палату российского парламента. Минтруда России решило начать использовать цифровые технологии повсеместно – чтобы создать максимально комфортные условия для граждан страны. Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению. Чтобы понять, насколько важна для России такая система, достаточно отметить, что за предыдущий год в стране было назначено более миллиона пенсий, из которых 830 тысяч — по старости.
Но вернемся к азербайджанской пенсионной системе. Конечно, приятно слышать, что такая великая держава, как Россия, переходит на систему ранее внедренную в Азербайджане. Передовой опыт, о котором мы то ли позабыли, то ли настолько свыклись с ним, что перестали придавать значение. А жаль, напомним же некоторые детали этой системы, которая действительно заслуживает внимания.
Еще в начале прошлого года в Азербайджане были построены механизмы проактивных услуг автоматического начисления пенсий, а в последние месяцы прошедшего года также пособий и стипендий. В целом в стране сейчас действуют системы е-начисления 2 видов пенсий и 19 видов пособий-стипендий. За прошедший период начислены в е-порядке пенсии, пособия, стипендии 71 тыс лиц (21300 пенсий и 49700 пособий и стипендий). По данным Минтруда, в прошлом году через e-системы были назначены пенсии, пособия и стипендии в электронном виде более 40 тыс человек. Из них 16,1 тыс человек в электронном виде назначена пенсия, а 24 тыс - пособия и стипендии. А в текущем году ожидается назначение в электронном виде до 200 тыс разных видов социального обеспечения.
Таким образом, этим людям осуществлено назначение пенсий, пособий и стипендий, причем, без необходимости обращения в какую-либо организацию и представления документов. Это было сделано автоматически, как только эти лица приобрели соответствующее право. Указанные пенсии, пособия и стипендии начисляются этим лицам автоматически, это сделано без всякого контакта между чиновниками и гражданами в условиях полной прозрачности. А для исключения всяких негативных явлений одним из главных факторов как раз и является исключение контакта чиновник-гражданин.
Трудно даже себе представить, что так легко можно получить доступ к социальным выплатам. Из нашей памяти еще не стерлись эстафетные бега в разные инстанции, обивание порогов многочисленных чиновников, унижения, просьбы, которые, в конце концов, завершались необходимым хорметом-взяткой. А взамен получали полагающуюся пенсию и пособия. Сегодня же в результате проактивных услуг отпадает всякая необходимость для граждан, заслуживших право на пенсии, пособия и стипендии, обращаться в какую-то структуру или представлять документы. Более того, своей очереди сегодня дожидаются и ряд других видов социального обеспечения, процесс назначения которых вскоре также будет автоматизирован.
Более того, гражданам созданы все условия для получения в режиме реального времени сведений о накопленных на их индивидуальных счетах средствах. В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 5 сентября 2018 года Минтруда разработало портал «E-sosial», который объединил в себе 16 подсистем и 2 реестра. И сегодня граждане могут здесь получать доступ в режиме реального времени ко всем накопленным о них социальным сведениям.
То есть гражданин в этом портале, наряду с прочими сведениями социального характера, имеющими к нему отношение (трудовой договор, виды социального обеспечения, собственность на имущество и землю, инвалидность, реабилитация и т.д.), в любое время может получить информацию и о пенсионном капитале, накопленном на его счету. Таким образом, гражданин может постоянно отслеживать накопленные на портале сведения о себе, осуществляя общественный контроль за обеспечением возникших социально-правовых прав.
Вообще, данный портал позволяет гражданам воспользоваться в гибком режиме еще более 100 видами услуг, предоставляемых министерством. Кроме того, есть еще 15 видов услуг «е-справка». Только в этом году посредством этих услуг выдано более 240 тыс электронных справок. И не стоит, думается, перечислять успехи Минтруда, чтобы понять, почему его опыт привлекает столь высокий интерес в других странах.