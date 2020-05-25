Нефть рванула вверх: Brent - выше $36

Котировки нефти растут на новостях о постепенной отмене карантинных ограничений в разных странах мира и на сигналах о том, что Россия сокращает добычу до уровня, прописанного в условиях сделки ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Согласно информации Интерфакс, июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на утро вторника на $0,7 (1,97%) - до $36,23 за баррель. Накануне Brent подорожала на $0,4 (1,1%).

Июльские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,14 (3,43%) - до $34,39 за баррель.