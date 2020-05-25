Крушение военного вертолета в России: экипаж погиб

Вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершил жесткую посадку в районе аэродрома "Угольные копи" на Чукотке, в результате погиб весь экипаж судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как сообщили агентству в экстренных службах, всего насчитывается четверо погибших.

Инцидент произошел во вторник около 5:00 по московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета. Предположительно, к аварии могла привести техническая неисправность судна. На место происшествия направлена комиссия главного командования ВКС.

Отмечается, что черные ящики Ми-8 уже нашли. Прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец почти не пострадали при крушении.