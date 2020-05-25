ВОЗ приостановила испытания лекарства от малярии как средства от COVID-19

Как сообщает Deutsche Welle, эксперты изучают данные о безопасности препарата, объяснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он сослался на исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet несколькими днями ранее. Из этого материала следовало, что пациенты с новым коронавирусом, для лечения которых используются хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от болезни COVID-19. Эти препараты считаются в целом безопасными для лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией, подчеркнул Гебрейесус.

Президент США Дональд Трамп 19 мая заявил, что в последнее время каждый день принимает таблетку гидроксихлорохина, который он сам рекламировал как средство от коронавируса.