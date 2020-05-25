Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина

Швецию постиг масштабный экономический кризис, несмотря на то, что карантин из-за коронавируса в стране не вводился.

В частности, уровень безработицы в стране без учета сезонных колебаний увеличился до 8,2%, это выше прогнозов, сообщает Bloomberg.

Подчеркивается, что, если уровень спроса на товары и услуги в стране не вернется к прежним показателям, в дальнейшем показатель безработицы может возрасти до 17%.

Также в стране могут в ближайшее время значительно упростить процедуру увольнения сотрудников. Эта инициатива вызвала сильное недовольство у оппозиции и профсоюзов. Некоторые партии заявили о готовности вынести вотум недоверия кабмину в случае ее принятия.

На сегодняшний день в Швеции зафиксировано более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 4 тысяч пациентов. Эти показатели существенно превышают аналогичные данные из других скандинавских стран - Норвегии, Дании и Финляндии.