Бразилия по числу умерших от коронавируса за сутки опередила США

В Бразилии за последние сутки подтверждено 807 летальных исходов, связанных с коронавирусом, сообщает Минздрав страны.

При этом в США, по данным портала Worldometer, за этот же период по аналогичнойх причине скончались 504 человека.

Всего с начала пандемии коронавируса в Бразилии зарегистрировано 374898 случаев заболевания, в США — 1706154. По этому показателю США лидирует в мире, а Бразилия занимает второе место.

Напомним, ранее сообщалось, что власти США приняли решение запретить въезд в страну для иностранцев, побывавших перед этим в Бразилии, на два дня раньше, чем планировалось.