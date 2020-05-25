В Австралии испытывают на людях американскую вакцину против COVID-19

В Австралии начали испытывать на людях новую вакцину от коронавируса, которую произвела американская фармацевтическая компания Novavax. Об этом сообщает телеканал ABC News.

"Американская биотехнологическая компания Novavax объявила о начале испытаний вакцины против коронавируса на людях в Австралии, планируя выпустить препарат, прошедший все проверки, в этом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже начала первую фазу испытаний, привлекая 131 добровольца в Мельбурне и Брисбене.

Ученые хотят проверить безопасность вакцины NVX-CoV2373, для чего будут определять ее эффективность на ранних стадиях. Результаты первой стадии ожидаются в июле.

Испытания уже были проведены на животных. Установлено, что препарат является эффективным против COVID-19 при введении небольших доз. В случае его утверждения Novavax может изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млрд - в следующем.