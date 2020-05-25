На Дону разыскивают 52-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве в крупном размере. Ориентировка на Ильхама Иманова была размещена правоохранителями 25 мая, пишут российские СМИ.

Уроженец Азербайджана проживает в соседнем с Шахтами Новошахтинске на улице Харьковской. Поисками мужчины занимается отдел полиции в Новошахтинске.

Иманова подозревают в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Такие данные озвучили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Подробности преступления пока не разглашаются.