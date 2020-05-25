Банки ввезли в Россию рекордную сумму валюты

В марте 2020 года финансово-кредитные учреждения России резко увеличили ввоз иностранной валюты в страну. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли в 9,6 раз.

Как пишет РБК, это рекордный показатель за последние шесть лет. Больше приток был в марте и декабре 2014 года ($9,5 и $10,15 млрд).

Вместе с тем ввоз наличных евро в марте 2020 года увеличился почти втрое по сравнению с февралем. Однако эти объемы сопоставимы с поставками европейской валюты, которые были в течение 2019 года, передают Известия.

Отмечается, что в апреле Центробанк РФ потратил рекордный с начала интервенций объем валюты на поддержку рубля — более $222 млн.