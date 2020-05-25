В Грузии ожидается смена премьер-министра?

Уже некоторое время в грузинских СМИ появляется информация о возможной смене премьер-министра Грузии. Как пишет Sputnik Грузия, кресло Георгия Гахария прочат сразу нескольким кандидатам. Чаще всего в качестве будущего премьера упоминаются министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили.

Однако сама Тикарадзе заявляет, что ничего о кадровых перестановках в правительстве не слышала. "У меня нет никакой информации о перестановках в правительстве. В команде не ведутся дискуссии и коммуникации о смене премьера. Он очень успешно руководит страной и продолжит в этом же духе. Что касается моей кандидатуры, то никаких коммуникаций не было", - сказала Тикарадзе в интервью "Рустави 2".

Более жестко слухи о смене премьера оценил вице-спикер парламента Гия Вольский. По его словам, информация о смене премьер-министра является "политической спекуляцией", за которой стоят заинтересованные политические силы.

Между тем, отмечает Sputnik Грузия, премьер-министр 27 и 29 мая должен отчитаться перед парламентом о работе, проделанной за время действия режима ЧП.