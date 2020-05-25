Икрам Нур, для haqqin.az 11:33

Сторонники фельдмаршала Хафтара на днях пообещали Правительству национального согласия в Триполи и его союзнику – Анкаре «масштабную воздушную войну». Теперь, похоже, эти угрозы реализованы на практике. Неизвестные самолеты МиГ-29 атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно, а в ливийских водах атаке с воздуха подвергся военный фрегат турецких ВМС.

«Вы увидите самую крупную воздушную кампанию в ливийской истории в ближайшие часы. Все турецкие позиции и интересы во всех городах являются законными целями для наших самолетов, и мы призываем гражданское население держаться от них подальше», - заявлял на днях главнокомандующий ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Сакр Аль-Джаруши. И в полном соответствии со сказанным, МиГ-29, прибывшие на авиабазу аль-Джуфра, начали активно участвовать в боевых действиях, придавая бодрости начавшему массовое бегство с полей сражений воинству Халифы Хафтара. В отношении их принадлежности Ближний Восток, да и международное сообщество в целом, высказывают различные гипотезы. Доводы о том, что МиГи могут быть белорусскими или вообще закуплены Эмиратами, оплачивающими военную технику и наемников Хафтара – никого не интересуют. Прилетели из Хмеймима с эскортом Су-35 российских ВКС? – этого вполне достаточно, а детали никого не интересуют, потому как «всем известно», что Москва в Ливии поддерживает именно фельдмаршала. Скажу больше: есть очень много заинтересованных игроков, как внутри России, так и за её пределами, чьи интересы, очевидно, взаимно лоббируются - которые бы хотели, чтобы Москва начала повторять в Ливии сирийский сценарий, то есть, полномасштабное военное присутствие. Что добавляет интриги в и без того крайне запутанный ливийский сценарий. Царящие настроения исчерпывающе характеризует высказывание спецпосланника ООН в Ливии Стефани Уильямс (Stephanie Williams): «Мы достигли еще одного переломного момента в этом конфликте», - предупредила она Совет Безопасности ООН, пояснив, что эскалация может повлечь за собой «настоящую опосредованную войну».

Еще год назад Хафтар был в шаге от того, чтобы при поддержке внешних игроков взять Триполи. Но военное счастье изменчиво, и на днях в центре ливийской столицы прошел победный парад с захваченным у сил фельдмаршала трофеем - системой ПВО «Панцирь», построенной Россией на деньги Эмиратов. Правительство национального согласия «знает толк в том, как унизить двух самых влиятельных иностранных покровителей г-на Хафтара», - пишут западные СМИ. Впрочем, хотя новая тактика турок и их местных союзников «меньше слов – больше Байрактаров» (ударных турецких БПЛА, прекрасно себя зарекомендовавших еще в феврале, в Сирии – И.Н.) и принесла крупные победы, в чем-то даже изменила ход войны – решающего перелома в ней пока не произошло. Американский гражданин, ставленник ЦРУ и слушатель Академии им. М. Ф. Фрунзе Халифа Хафтар полон решимости продолжить борьбу за корону Муаммара Каддафи. Однако его дальнейшие планы сейчас как никогда полностью зависят от того, что решат в Москве, Каире и Абу-Даби. И решение это для той же Москвы будет весьма непростым. Если Хафтар, опираясь на поддержку с воздуха, будет атаковать турецкие позиции, то ответный шаг Эрдогана вполне очевиден – марш-бросок на Тобрук всеми имеющимися силами при поддержке турецких ВВС и крылатых ракет с кораблей военно-морского флота Турции. И тогда Москве придется либо со стороны наблюдать за тем, как уничтожают фельдмаршала, либо вмешаться - политически или военным путем, причем – не обязательно здесь, можно и в Сирии, поскольку связь между ливийским и сирийским кейсами становится все более очевидной для всех участников этого конфликта. Вопрос заключается в том, насколько глубоко российское руководство желает «погрузиться» в трясину ливийской гражданской войны? И здесь, как представляется, готового решения у Кремля нет.