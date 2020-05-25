Боевикам Хафтара дали последний шанс отступить

Армия международно признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии на 48 часов приостановила операции против наемников Халифы Хафтара, отступающих к югу. Тем самым Триполи дает возможность избежать эскалации, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу штаба операции «Вулкан гнева», которую проводит ПНС.

Отмечается, что армия правительства не будет наносить удары по транспортным средствам и оборудованию боевиков Хафтара, отступающих к городам южнее Триполи.

В ПНС Ливии подчеркнули, что это последний шанс для незаконных вооруженных формирований с востока Ливии. В то же время ливийская армия продолжит патрулирование с воздуха и нанесет удары по любым военным объектам, которые будут сдвинуты к северу, отмечается в сообщении.