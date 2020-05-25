За последние сутки в России зафиксировано 8915 случаев заболевания коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.

Ежедневный прирост второй день держится на уровне 8 900 случаев и третий день ниже 9 000 заболевших. Общее число зараженных достигло 362 342.

За день скончались 174 пациента с подтвержденным коронавирусом — это новый рекорд (до этого максимум составлял 153 человека 24 мая). Близкое к рекордному число жертв в Москве — 76 человек (18 мая — 77). Всего в России зафиксировано 3 807 летальных случаев.