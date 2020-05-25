Спикер армянского парламента пригрозил депутатам без масок

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил во вторник, что, учитывая ситуацию с коронавирусом, оставляет за собой право удалять из зала заседаний депутатов, отказывающихся носить маски, передает РИА Новости.

"Учитывая решения и распоряжения комендатуры в связи с пандемией коронавируса, я буду выносить предупреждения депутатам, которые не носят маски, а в случае необходимости – удалять их из зала заседаний на срок от одного до семи дней", - сказал Мирзоян на заседании законодательного органа.

Первое предупреждение он вынес депутату от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Геворгу Петросяну.