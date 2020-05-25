Ибицу атаковали переносящие опасные вирусы комары

Испанский остров Ибица столкнулся с нашествием обычных комаров, а также «тигровых» вида Aedes albopictus, которые являются разносчиками множества вирусов, включая денге, чикунгуньи, желтой лихорадки и лихорадки Зика. Об этом сообщает The Sun.

В настоящее время популяция комаров на острове в четыре раза превышает показатели прошлых лет.

В местном департаменте по охране окружающей среды считают, что комары могут размножаться в бассейнах, которые из-за введенных карантинных мер не хлорируются должным образом.

Местные власти обратились к согражданам с просьбой о сотрудничестве при решении данной проблемы, а владельцев бассейнов призвали по возможности запускать системы очистки бассейнов.