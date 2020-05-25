Коронавирус убил министра из правительства Ельцина

Член первого состава правительства Бориса Ельцина Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщил писатель Денис Драгунский в Facebook.

«Сегодня от корjнавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии», — написал Драгунский.

Лопухин родился 23 мая 1952 года в Москве. Окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. В августе 1991-го стал заместителем министра экономики РСФСР, а спустя три месяца — министром топлива и энергетики РСФСР и позже — Российской Федерации.