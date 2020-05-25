Умер легендарный «король азартных игр»

В Китае в возрасте 98 лет скончался легендарный миллиардер, один из богатейших людей Азии Стэнли Хо. Его называют китайским «королем азартных игр». Об этом пишет Bloomberg.

Азартные игры в Китае запрещены законом, однако ограничения не распространяются на специальный административный район Макао, который является бывшей португальской колонией. Игорная индустрия начала активно развиваться в Макао после того, как в 1961 году Хо выиграл монопольную лицензию на соответствующую деятельность. Она истекла только в 2001 году.

Предприниматель стал основателем огромной империи казино, благодаря Хо Макао стали называть «азиатским Лас-Вегасом». В настоящее время его компания SJM Holdings контролирует 20 заведений, которые в общей сложности занимают почти 26 квадратных километров. Бизнесмен оставил пост главы в SJM Holdings только в 2018 году в возрасте 96 лет. На посту Хо сменила его дочь Дейзи.

«Доходы Макао от игорной индустрии стали барометром состояния экономики Китая, поскольку две трети игроков, прибывающих в Макао, приезжают из КНР (жители страны известны своей любовью к азартным играм — прим. "Ленты.ру")», — пишет Bloomberg.

Стоимость игорного бизнеса Хо оценивается в 15 миллиардов долларов. На момент ухода на пенсию его личное состояние составляло 6,4 миллиарда долларов, пишет South China Morning Post.