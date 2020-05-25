Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.

Она назвала отца тираном и рассказала, что он избивал ее и был приверженцем секты. «Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены и т.д.», — цитирует Успенскую издание «Собеседник».

Ранее Российская Государственная Детская Библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского.