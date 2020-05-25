Коронавирусное кладбище: хоронят больше, чем умирают

По официальным данным, от COVID-19 в Алматы скончались 10 человек, случаев смерти в Алматинской области не зарегистрировано. Между тем на специальном кладбище для жертв коронавируса в 50 километрах от города похоронены 32 человека. На нескольких могилах — имена людей, которые среди погибших в результате заражения коронавирусом официально не значатся, пишет Азаттык (казахская редакция «РадиоСвобода»).

Жительница Алматы Надежда приехала на специальное кладбище для жертв коронавируса, чтобы проводить в последний путь свою 73-летнюю мать. По ее словам, женщина заболела в середине мая. Экспресс-тест на коронавирус был отрицательный.

«Предложили ей лечь больницу. Но у нас есть свой медик. Прописали лечение. И мы дома получали все. Ей становилось всё хуже и хуже», - говорит дочь покойной.

23 мая состояние женщины совсем ухудшилось, но температуры не было. Родные вызвали скорую помощь. По словам Надежды, после того как мать увезли врачи, больше ее она не видела. О смерти женщины близкие узнали, приехав навестить ее в больнице.

«Мы собрали ей вещи и приехали. Врач сообщил, что «ей резко стало хуже, поднялось давление и она умерла». Они ее отправили сразу в морг. Дали телефон, но мы не смогли дозвониться. Сегодня (25 мая. — Ред.) мы поехали в морг, там нам сказали ехать сюда», - говорит дочь покойной.

По словам Надежды, в больнице ей говорили, что умершую проверят на COVID-19. Только в день похорон она узнала, что у матери был диагностирован коронавирус. Брат Надежды Николай подтверждает ее рассказ. Он показывает выданную врачами справку. В списке заболеваний там указаны пневмония и СOVID-19.

Специальное кладбище для захоронения жертв коронавируса находится примерно в 50 километрах от Алматы. Указателей, ведущих туда, нет. Неогороженные могилы без памятных досок разделены грунтовой дорогой. На одной стороне похоронены 13 человек по мусульманской традиции, на другой — 17 человек в соответствии с христианскими обрядами. На деревянных дощечках указано, что люди скончались в апреле и мае. Большинство умерших были старше 60–70 лет.