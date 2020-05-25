Влад Лисовец заразился коронавирусом

Известный российский стилист и телеведущий, уроженец Баку Влад Лисовец заболел коронавирусом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Знаток моды обратился за медицинской помощью в одну из столичных больниц. Там телеведущему сделали компьютерную томографию легких, которая выявила двустороннюю пневмонию. Тест на коронавирус у Лисовца оказался положительным.

Издание также сообщает о проблемах с печенью и панкреатите у стилиста. В настоящее время Лисовец находится под наблюдением медиков.

Напомним, что Владислав Лисовец родился 9 августа 1972 года в Баку. С детства занимался хореографией, окончил балетную школу, получил музыкальное образование.