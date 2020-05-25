«Дело дошло до возникновения параллельного государства», - говорит министр внутренних дел Берлина Андрес Гайзель.

Полиция столицы Германии бьет тревогу: возникло параллельное государство со своим кодексом. В прошлом году полиция провела в Берлине 400 оперативных действий против преступных арабских кланов. Речь шла о торговле наркотиками и оружием.

По данным доклада, опубликованного недавно сенатом (правительством – ред.) города-земли Берлин, масштабы у этого явления нешуточные.

Рейды полиции охватили 700 точек, включая 300 кафе и баров, почти 200 шиша-баров, помещения букмекерских контор, игровых салонов, парикмахерских, ювелирных салонов, которые держат берлинцы арабского происхождения. При проверках обнаружены многочисленные нарушения закона.

Было выдвинуто около 1000 уголовных обвинений, а также зафиксировано около 6 тысяч административных преступлений.

В докладе говорится о том, что было конфисковано 35 тысяч евро, вырученных от продажи наркотиков, около 970 единиц одурманивающих средств, свыше 30 тысяч нелегальных сигарет, более полутонны не прошедшего таможню табака для кальянов, 123 автомобиля, 2 мотоцикла и 104 единицы оружия.

Министр внутренних дел А.Гайзель сообщил, что его ведомство не могло долее терпеть возникшее «государство в государстве» с его собственными законами, идущими вразрез с законами Германии.

Законы государства распространяются на всех жителей страны, без исключения, подчеркнул он. И, по его словам, это правило не изменилось во время пандемии.

Комиссар берлинской полиции Барбара Словик подчеркнула, что в этом случае очевидно взаимопроникновение хозяйственных и преступных структур. Торговля необложенным акцизным налогом табаком для кальянов при высокой марже, а также отмывание денег в виде приобретения недвижимости явно показали, что эти структуры должны быть в дальнейшем ликвидированы.

В 2018 году борьба с отмыванием денег таким путем дала результаты: было конфисковано 77 объектов недвижимости общей стоимостью в 9,3 миллиона евро, приобретенных членами арабских кланов. Об этом сообщает dw.

Нелегальная торговля сигаретами и табаком — беда не только берлинская, и появилась она не вчера. Я помню Берлин 1996 года, когда видел вьетнамцев, не особо скрываясь, торговавших «левыми» сигаретами близ популярного «блошиного рынка». Та же самая картина была характерна и для центрального железнодорожного вокзала столицы Германии.