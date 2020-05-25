Японские врачи: Медицинские маски смертельно опасны для детей

Ношение медицинских масок для детей младше двух лет может быть опасным, так они могут привести к удушью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предупреждение Японской ассоциации педиатров.

Специалисты поясняют, что у детей узкие дыхательные пути, маски могут затруднить им дыхание, а это приведет к удушью.

Кроме того, малыши могут столкнуться с нагрузкой на сердце, а в жаркую погоду получить тепловой удар.

«Жар не покидает маску, и есть высокий риск теплового удара. Также у детей часто возникает рвота, что в свою очередь может вызвать пневмонию и удушье», — уточнил глава ассоциации Акира Камикава.

В Японии продаются медицинские маски, предназначенные для детей. Обычно на их упаковке указано, что их можно носить с трех лет. Некоторые производители пишут в рекомендациях к использованию масок «для детей старше двух лет».