Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:54

Война не заставила клан Асадов отказываться от сверхдоходов и показной роскоши. Сирийский конфликт признан крупнейшей гуманитарной трагедией, ставшей причиной самого большого со времен Второй мировой войны вынужденного перемещения людей. Более 6 миллионов человек оказались внутренними переселенцами, свыше 6 миллионов (только по официальным данным) стали беженцами. Это при 20 миллионах жителей в довоенной Сирии.

Потери среди мирных граждан в сирийской войне никто точно подсчитать не может. ООН перестала вести подсчет жертв еще в 2014 году, остановившись на цифре «более 100 000 человек». Тем не менее считается, что после военного вмешательства России, традиционно пренебрежительно относящейся к жертвам среди мирного населения, цифра потерь перешагнула полумиллионный порог. Но война не заставила клан Асадов отказываться от сверхдоходов и показной роскоши. Не успел улечься скандал, связанный с тем, что Башар Асад через подставное лицо приобрел на аукционе Сотбис картину Дэвида Хокни «Всплеск», стоимостью 23,1 миллиона фунтов стерлингов, Башар Асад приобрел в подарок своей супруге Асме – красавец, мужчина, знает чем порадовать любимую женщину – как разгорелся новый, о чем уже информировал своих читателей haqqin.az, с Рами Махлуфом, двоюродным братом президента. Как заметил по этому поводу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри: «Это демонстрация грязного белья одного из самых худших режимов двадцать первого века. Мы надеемся, что все это указывает на то, что подобные разлады в злобном режиме будут происходить и дальше». Кто бы сомневался: там, где деньги клана Асадов – там всегда грязь, интриги, скандалы и взаимные разоблачения. Конечно, коррумпированностью на Ближнем Востоке никого не удивишь, все королевские семьи - тот еще террариум родственничков, действующих так же, как и Дамаск: бизнес и теневые схемы прикрываются исключительно семейными узами, а деньги, полученные незаконно, легализуются через подставные лица и организации.

Ни в коем случае не хочу оправдывать казнокрадство, коррупцию и алчность правящих элит как явление. Но, согласитесь, одно дело – коррупция в относительно благополучном королевстве, где и населению от правящей семьи перепадает немало. И совсем другое, мерзкое и отвратительное – когда это происходит в стране, десятый год истекающей кровью в гражданской войне, с миллионами обездоленных, часами стоящих в очередях за хлебом, водой и на прием к врачу. В следующий раз, когда вы увидите кадры развалин жилых зданий, школ и больниц, когда услышите призывы высокопоставленных сирийских чиновников о необходимости помочь в восстановлении Сирии – просто вспомните, что за шесть лет - с 2013 года по июнь 2019 года - члены клана Асада, в том числе несколько его двоюродных братьев и их жены, купили не менее 20 квартир в Москве. Из них 18 квартир расположены в комплексе «Город Столиц», еще одна - в башне «Федерация». Площадь самых маленьких из приобретенных ими апартаментов - 102 квадратных метров, самых больших - 1243 квадратных метров. Кстати, вместе с квартирами сирийцы прикупили и парковочные места в Москва-Сити. В совокупности эта недвижимость стоит не менее $40 миллионов долларов.

И это далеко не полный перечень того, что «нажил непосильным трудом» клан Асадов за полвека с того момента, как его глава, Хафез Асад в ходе переворота, совершенного в 1970 году, пришел к власти в Сирии. Семейству принадлежит большая часть бизнес-активов страны, многочисленные частные банки и инвестиционные компании, ну а доходы от продажи природных ресурсов вообще рассматриваются кланом Асадов как личный кошелек – а потому львиная их доля без затей выводится за рубеж с помощью сложных коррупционных схем и офшорных компаний. Ведь если только 22-летний Мухаммед «мажорчик» Махлуф, двоюродный племянник нынешнего сирийского президента, вложил в иностранные активы 300 миллионов долларов – то заграничные вклады и имущество Башара и Асмы Асад не могут быть, по самым скромным подсчетам, ниже 10-15 миллиардов долларов, иначе полная бездуховность, отсутствие скреп и нарушение субординации в клане получается. И здесь мы подходим к очень важному моменту. Вся схема коррупции и казнокрадства в Сирии сосредоточена на одном ключевом элементе - Башаре Асаде. Контролируя слабого и безвольного лидера, который выполняет все прихоти своих многочисленных родственников, можно хоть слона через границу контрабандой вывезти, чем клан и приближенные активно пользуются. Башар Асад не был готов к президентству. Его к этому, собственно, и не готовили и лишь трагический случай - гибель брата Басиля Асада погиб в автомобильной аварии - сделал его сначала наследником папы, Хафеза, а затем и главой клана и всей Сирии, именно в такой очередности. В итоге перед нами классический «золотой мальчик», сильно смахивающий на российского императора Николая Второго – такой же безвольный, такой же подкаблучник собственной супруги, марионетка в руках собственного окружения, «властитель слабый и лукавый», как сказал в свое время один российский поэт.

Внезапно став президентом всей страны, он вынужден был для того, чтобы сохранить власть, щедро раздавать в обмен на лояльность «кормовые угодья» генералитету, руководству спецслужб, влиятельным чиновникам в государственном аппарате, а за каждой из этих фигур стоял свой клан. В результате если ближний круг и лояльное к клану Асадов бизнес-сообщество к концу 90-х годов трансформировало Сирию из государства полусоциалистического в клановое и капиталистическое, то первое десятилетие правления Башара Асада стало периодом расцвета этих кланов. Семьи, так или иначе связанные с режимом, стали доминировать в частном секторе в дополнение к существенному контролю над государственными экономическими активами. И именно всевластие, коррумпированность и алчность всех этих семейств Асад и Махлуф, семей Шалиш, Аль-Хасан, Наджиб, Хамшо, Хамбуба, Шавкат и Аль-Асад, которые к 2011 году контролировали 70% всей сирийской экономики, довели страну до гражданской войны - что бы там не говорили о роли США и прочих «происках Запада, монархий Залива и сионистов». Нужно сказать, что большинство кланов в сложное для Асада время, когда он и режим висели на волоске, все же сохранили свою лояльность. Рами Махлуф финансировал ополченцев аль-Бустан из Тартуса и Латакии. Нефтяной магнат Айман Джабер на паях с партнерами финансово поддерживает «Соколов пустыни» и «Морских коммандос», Джордж Хасвани перечисляет со своих счетов средства на содержание отрядов «Щит Каламуна», оперирующих вблизи сирийско-ливанской границы.

Да и, собственно, поступать иначе они и не могли – ведь кто они без клана Асада, по большому-то счету? Его поражение стало бы и их крахом. Потому вкладывались, поддерживали – но сейчас пришли новые времена. История о том, как поссорились братец Махлуфа и братец Асад – это не борьба с коррупцией и наведение порядка в стране, как пытаются нам представить лояльные режиму местные и иностранные обозреватели. Это движение в сторону консолидации активов вокруг фигуры самого Башара и его супруги, это отказ от услуг посредников, направление всех финансовых потоков в виде регулярных выплат в его хитровыдуманный фонд. А заодно – и отжим в пользу семьи части активов крупного бизнеса. Махлуф пытается воззвать к чувству благодарности, я же, дескать, в самые трудные времена был верен. Что такое «благодарность» Асада – ему бы мог рассказать президент Жак Ширак, правда, его уже нет среди живущих.