Суд по делу Кочаряна перенесли на 9 июня

Суд в Ереване перенес заседание по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна на 9 июня, передает РИА Новости.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

"Суд получил справку из медицинского центр "Измирлян" о том, что Кочарян, исходя из состояния его здоровья, не может участвовать в судебном заседании и неизвестно когда врачи позволят ему присутствовать на суде. Кроме того, адвокат Армена Геворкяна Эрик Алексанян попросил отложить заседания до нормализации ситуации с коронавирусом", - сказала во вторник в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян.

Она также сообщила, что тест на коронавирус у адвоката Оганяна Инессы Петросян оказался положительным, в результате она и другой адвокат - Карен Межлумян - самоизолировались. "Учитывая эти обстоятельства, судебное заседание переносится на 13.00 9 июня", - сказала Данибекян.