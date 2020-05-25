Коронавирус продолжает распространяться по Африке

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 115 тысяч, более 3,4 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, с начала эпидемии коронавирусом на африканском континенте заразились 115 237 человек. По меньшей мере 3 453 пациентов с COVID-19 скончались.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в ЮАР (23 615), Египте (16 513), Алжире (8 503), Марокко (7 429), Нигерии (8 068) и Гане (6 808).

Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (735), Алжире (609) и ЮАР (481).