На автобусных остановках бакинцам рассказывают о коронавирусе и раздают маски фото

Бакинское транспортное агентство (БТА) и Главное управление полиции города Баку приступили к совместным мероприятиям в целях контроля за соблюдением гражданами правил по профилактике коронавируса, сообщает пресс-служба БТА.

Первое мероприятие состоялось в Транспортно-обменном центре "Кероглу". Гражданам были розданы медицинские маски, проведены просветительские беседы и разъяснены требования санитарного режима. 

Была отмечена необходимость соблюдения социальной дистанции и использования медицинских масок. 

Аналогичные мероприятия планируется проводить на автобусных остановках и иных местах скопления людей. В мероприятиях также задействованы сотрудники внутренних войск МВД. 

В рамках просветительских мероприятий на автобусах и в салонах были размещены таблички, содержащие правила социальной изоляции.

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