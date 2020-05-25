Коронавирус убил за сутки 57 иранцев

За прошедшие сутки в Иране от коронавируса умерли 57 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

Сообщается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 7508 человек.

В Иране за прошедшие сутки было выявлено 1787 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 139 511 человек.

От этого заболевания вылечились 109 437 человек.

Из больных, являющихся носителями вируса, состояние 2567 человек оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.