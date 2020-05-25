Согласно документу, на всей территории Рима запрещается выбрасывать одноразовые средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - на тротуарах, улицах, площадях, в парках и на набережных Тибра, а также пляжах в Остии (приморский район, который относится к администрации Рима). За нарушение запрета вводится административное наказание в виде штрафа от €25 до €500.

Штрафы от €25 до €500 вводятся в Риме для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки на улицах, в парках, на площадях. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Вирджиния Раджи, сообщает во вторник издание Roma Today.

Как указывает издание, с момента введения первых послаблений карантина 4 мая городские парки и другие общественные места заполнились валяющимися повсюду масками и перчатками. При этом власти предписывают выбрасывать эти предметы в специальные контейнеры, находящиеся на выходе из предприятий, офисов и прочих учреждений. В Риме, как и других городах Италии, производится раздельный сбор мусора, и маски с перчатками можно выкидывать в контейнеры недифференцированных отходов.

С 18 мая в Италии, где в конце февраля была выявлена локальная вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания, практически отменен карантин. Населению разрешается посещать открывшиеся магазины, рестораны, бары, салоны красоты, церкви, все публичные учреждения, находясь в закрытых помещениях в масках. В ресторанах и барах их можно снимать при употреблении пищи и напитков, соблюдая безопасную дистанцию с персоналом и другими клиентами. В связи с распространенным использованием масок они стали дополнительным загрязняющим окружающую среду элементом.

С начала пандемии в Италии число инфицированных превысило 230 тыс. человек, из которых почти 33 тыс. скончались, около 142 тыс. излечились.