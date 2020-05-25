Прокуратура об убийстве в Гяндже

В 08:00 26 мая на основании поступившей информации о том, что по адресу: улица Тебриз, 48, обнаружено тело местного жителя Асима Юсифова (1959 г.р.) с ранами, нанесенными колюще-режущим предметом, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники прокуратуры и полиции, говорится в сообщении прокуратуры Гянджи.

С участием судмедэксперта был проведен осмотр тела. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, проведен ряд других следственных мероприятий.

В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.