ПО «Азеригаз» обеспечило газом малоимущие семьи

В связи с праздником Рамазан Производственное объединение «Азеригаз» провело социальную акцию, в рамках которой за счет организации был проведен газ в дома малоимущих семей.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе «Азеригаз», спустя много лет газ был проведен в дома семей, проживающих в Кюрдамире, Сиязане, Агджабеди, Геранбое и Сальяне, а также установлены счетчики.

Для проведения этих работ были привлечены сотрудники региональных газоэксплуатационных управлений, Ремонтного-строительного управления и других структур «Азеригаз».