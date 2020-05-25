Задержанная в Турции Халида М.: «Я дочь бывшего депутата Азербайджана»

Женщина была объявлена в международный розыск Азербайджаном. В Турции она совершила ряд мошеннических действий и присвоила свыше миллиона турецких лир доверчивых граждан.

Сотрудники полиции по борьбе с мошенничеством задержали в Турции гражданку Азербайджана Халиду М., которая представлялась как «дочь бывшего депутата и сама высокопоставленная чиновница».

Халида М. рассказывала своим новым знакомым, что ее мать - бывший депутат, а сама она занимает высокий пост в Азербайджане. Аферистка также смогла убедить их в том, что у нее есть связи в таможенных органах России и она может организовать канал поставки орехов, минуя таможню. Получив от доверчивых предпринимателей деньги, женщина скрывалась. За восемь лет в Турции она неоднократно меняла место проживания.

Турецкие СМИ сообщают, что Халида М. состояла в организации Azərilər Dayanışma Derneyi и через нее искала себе новых жертв.

На след преступницы удалось выйти сотрудникам Бюро по борьбе с мошенничеством полиции Анкары. Они начали следить за ней через ее домработницу, а затем арестовали.

Сообщается, что Халида М. является выпускницей известного российского университета и свободно владеет тремя языками.