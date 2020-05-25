Как сообщили haqqin.az в ПО «Азеригаз», производственное объединение пошло на такой шаг в целях более экономного расходования средств и более эффективного использования доходов.

ПО «Азеригаз» заявляет, что на средства, потраченные на покупку одного смарт-счетчика, можно приобрести три механических счетчика. В настоящее время комплект используемого смарт-счетчика Itron Gallus Pay.G4 NGPP (сам счетчик, коробка, кран и т.д.) стоит 220-240 манатов, а комплект механического счетчика G-4T (сам счетчик, коробка, кран и т.д.) – от 70 до 90 манатов. Как видно из этих цифр, покупка механических счетчиков более целесообразна по экономическим соображениям. Помимо этого, в отличие от предыдущих лет, у абонентов, использующих механические счетчики, нет проблем с платежами, что оптимизирует применение этих устройств.

Иногда абоненты выражают обеспокоенность, утверждая, что механические счетчики устарели. Но это не так, эти счетчики и сегодня выпускает известная немецкая компания. В отличие от смарт-счетчиков в механических есть постоянный поток газа и можно использовать онлайн-способы оплаты. С другой стороны, после получения уведомления об оплате за использованный газ абонентам предоставляется время для оплаты суммы в течение 30 дней. То есть в течение 30 дней эта сумма не считается задолженностью абонента.

ПО «Азеригаз» также отмечает, что в ходе замены смарт-счетчиков компании İTRON на механические счетчики оставшийся на смарт-картах аванс (стоимость неиспользованного газа) восстанавливается путем пересчета на кубометры на механические счетчики абонента в течение 10 -30 дней. Если абонент хочет ускорить восстановление аванса, то он может обратиться в ASAN Kommunal. Смарт-счетчики абонентов, у которых есть дебиторский долг и которые были переведены на смарт-карты для оплаты долга частями, заменяются на счетчики типа смарт-карты, которые успешно прошли испытания в Департаменте метрологии ПО «Азеригаз».