Песков: Путин сам решает, с кем встретиться лично

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Владимир Путин лично принимает решения, с кем встретиться лично, а с кем провести разговор дистанционно, передает «Газета.Ru».

«Здесь абсолютно персональное решение. Это зависит от рабочего графика собеседника президента, зависит от того, насколько у него были до этого интенсивные или менее интенсивные контакты», — рассказал он.

Пресс-секретарь добавил, что при более интенсивных контактах предпочтительнее провести беседу дистанционно, при более изолированном графике можно провести личные встречи после соответствующего тестирования.