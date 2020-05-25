Эксперт: «В Испании новая вспышка COVID-19 практически неизбежна»

Он пояснил, что в настоящее время в южном полушарии, где сейчас осень, происходит резкий рост заболевших. «Похоже, это сезонный вирус, как грипп», - сказал микробиолог.

«Многие специалисты считают, что повторная вспышка эпидемии будет в октябре. Я тоже придерживаюсь этого мнения. Это наиболее вероятно. Впрочем, стопроцентной уверенности быть не может. Не понятно также, будет ли она настолько же сильная, как первая», - говорит Мартинес де Техада.

Повторная вспышка COVID-19 в Испании осенью практически неизбежна, но у властей есть время, чтобы избежать жесткого карантина и решить проблему другими способами, заявил микробиолог из Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада, передает РИА Новости.

То есть у испанских властей есть несколько месяцев, чтобы успеть подготовиться к новой волне, однако в стране вряд ли будет введен столь же жесткий карантин, как в марте-апреле.

«Это было бы крайне тяжело. Мы должны сейчас требовать от властей, чтобы они подготовились, заранее приняли эффективные меры. Южная Корея и Тайвань не сажали на карантин все население, не останавливали страны полностью. Они применили системы, которые позволили реагировать быстро», - говорит Мартинес де Техада. В любом случае ко второй волне эпидемии и власти, и медперсонал, и жители страны окажутся более подготовленными, чем в марте.

Чтобы избежать повторной «парализации страны» необходимо проводить массовое тестирование и выявлять контакты заболевших. Если ситуация все-таки усугубится, то, возможно, понадобится изолировать регионы, считает микробиолог.

«В Ухане это сработало», - напоминает он.

«Возможно, придется всю осень носить маски. Необходимо продолжать соблюдать строгие правила гигиены, социальную дистанцию. В Азии это работает. Надо образовывать людей, чтобы они вели себя ответственно», - добавил микробиолог.

Однако он также не исключил, что осенью и зимой «придется вновь закрывать бары, магазины и так далее – это не исключено».

Выявление контактов заболевших – один из важнейших инструментов предотвращения новой волны.

В пользу прекращения распространения вируса сейчас играет погода. «В Испании вирус продолжает циркулировать, но очень ограничено, в некоторых районах его вообще нет. И если продолжать придерживаться санитарных мер, то тенденция сохранится. Безусловно, погодные условия оказывают влияние – жара, отсутствие скопления людей в закрытых помещениях, сейчас люди выходят на улицы, а на открытом воздухе распространение меньше», - обратил внимание Мартинес де Техада.

С начала эпидемии в Испании умерли 26,8 тысячи человек, выявлено более 235 тысячи случаев заражения. Проводимое Минздравом исследование свидетельствует, что COVID-19 переболели 5% населения страны.