Иран похвалил США за здравомыслие

«Решение Вашингтона не осуществлять каких-либо актов агрессии против иранских танкеров свидетельствует о том, что в правительства США еще есть люди, проявляющие мудрость, дальновидность и предусмотрительность», - цитируют посла иранские СМИ во вторник.

Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани похвалил США за то, что они воздержались от силовых действий против двух иранских танкеров, доставивших бензин и оборудование для НПЗ в эту латиноамериканскую страну, передает Интерфакс.

По его словам, эти здравомыслящие американские политики «должны убедить поджигателей войны, что приверженность международному праву и соглашениям между правительствами, включая США, обеспечит более безопасный мир для всех, в том числе и для Америки».

«Отрадно, что в США в конце концов осознали, что необходимо соблюдать свои обязательства в рамках международных соглашений, включая свободу международной торговли и судоходства», - сказал Солтани.

Иран направил пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего в Венесуэлу, испытывающую острую нехватку топлива из-за введенных против нее американских санкций. Иран также находится под жесткими нефтяными санкциями США.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что США планировали блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключалось введение санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.

В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что Исламская Республика примет ответные меры, если США создадут проблемы для танкеров.

Первые два танкера беспрепятственно прибыли к берегам Венесуэлы.