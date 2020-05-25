Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 16:42

В условиях всемирного, хоть и неизбежно уходящего коронакарантина, вызвавшего бурю обсуждений, конспирологических и футуристических предположений, мало кто заметил один очень важный факт, и почти никто не задал себе вопрос - куда подевался международный терроризм… И правда, где они все – эти бесчисленные ИГИЛ, Аль-Каида, Аш-Шабаб, Боко-Харам, куда делись террористы-одиночки, которые время от времени взрывают что ни попадя по своей инициативе, без какого-либо согласования с центром, которого, по сути, и не существует?

Конечно, карантин сыграл свою роль, однако на него невозможно списать абсолютно всё. Почему в той же Европе притихли выходцы из чуждых этносов, бросавшиеся с ножами на толпы европейцев, направлявшие грузовики на мирных граждан, расстреливавшие юмористические журналы? Да и местные граждане, устраивавшие в Старом Свете, между прочим, большинство терактов растеряли свой протестный, неважно против чего, пыл. Ничего такого не происходит и за пределами западной цивилизации, хотя там никаких особых препятствий у террористов вроде нет. Самое простое объяснение – карантин, но вряд ли он сыграл такую уж решающую роль. Исключать этот фактор, конечно, нельзя, но это лишь часть целой картины. Общая же ситуация явно прослеживается в последние два года, и, судя по всему, террористическая активность снижается сама по себе. Уже давно ни в Европе, ни даже в Израиле не слышно о мощных, резонансных взрывах и рукопашных атаках, уносящих десятки жизней. Еще несколько лет назад в Тель-Авиве, Иерусалиме, во внутренних районах Израиля без конца рвались бомбы, возникали веерные обстрелы, гибли десятки людей. Конечно, и сейчас всякое случается, но что-то очень давно мы не слышали о действительно масштабных терактах в этой ненавистной для всех террористических организаций стране... То же самое в Европе и Штатах – при том, что и там, и там, каждый день растет количество беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Мигрантов все больше, беженцев много, бытовых конфликтов и лозунгов «Хватит кормить Ближний Восток» - полно, а вот терактов не видно. Тоже вроде бы нелогично – чем больше неприкаянных и никому ненужных молодых людей из стран с повышенным террористическим потенциалом, тем больше должно быть и терактов. Но нет – такая взаимосвязь явно не прослеживается.

Похоже, молодежь из неблагополучных стран перебирается в Европу все же за пособием, за хорошей жизнью, за возможностью безнаказанно лапать немок на улице, но не для того, чтобы взрывать себя в толпе. Да чего там далеко ходить, когда рядом – Россия, с ее тяжелейшим опытом войны в Чечне, не такой уж давней массовой вспышкой терроризма даже в таких сугубо светских республиках, как Кабарда и Черкесия, где религиозность людей довольно поверхностна и неглубока. Всего несколько лет назад там не проходило ни дня без взрывов, обстрелов полицейских постов, ни одной недели без самоубийственных терактов. А сейчас посмотрите, что происходит – какие взрывы, какой террор, какие шехидские пояса? Все затихло, не припомнить, когда в последний раз был теракт на Северном Кавказе, даже в таких потенциально опасных республиках, как Чечня, Дагестан, Ингушетия. Северные кавказцы пополнили ряды лояльных российских граждан, ругающих Запад за гей-парады, считающих Россию образцом добродетели, и ни о каком «имарате Кавказ» даже не помышляющих... Очевидно, что процесс затихания террора, называемого исламистским, идет по всему миру, и Россия – лишь один из примеров. Конечно, бывает всякое, никто ни от чего не застрахован, но то, что терроризм ослаб - никаких сомнений нет.

В практическом смысле здесь, вероятно, есть один важнейший фактор – это не столько активные и эффективные действия властей и силовых структур (хотя и без этого, конечно, не обошлось), сколько война в Сирии. Если бы не было Сирии - ее следовало бы придумать. Именно она позволила большинству стран мира разгрузиться от чрезмерно пассионарных и потому потенциально опасных сторонников радикальных версий суннитского ислама. Оно и понятно – война в Сирии намного престижнее, круче и масштабнее, чем безнадежное сидение в лесах Северного Кавказа или одиночные теракты в Париже. Сирия – это крупный, масштабный джихад против еретиков. Дамаск – один из самых важных городов с точки зрения политической культуры суннитского ислама – ведь именно с ним связана эпоха настоящего взлета суннитского мира. Именно Дамаск был столицей первого халифата. А теперь этот священный город – в руках богопротивных сектантов-алавитов. Не время, чтобы топтать лес в Гудермесском районе Чечни, когда впереди такая важная миссия. Ну и, чтобы не ходить совсем далеко, из Панкисского ущелья Грузии в Сирию отправились почти все, кто был потенциально готов к тому, чтоб убивать... Сколько из них не вернулись домой – сейчас сказать трудно, но совершенно точно – десятки. А уж про Россию и Европу и говорить нечего – весь террористический заряд, бомба гигантской мощи, тысячи непокорных, готовых убивать и умирать за идею - вся эта масса стремительно уменьшалась в количествах в бойнях под Дамаском, Алеппо, Хомсом. Сирия однозначно помогла миру избавиться от самых неисправимых и самых потенциально опасных. Политики и спецслужбы добили и перекупили тех, кто остался... В итоге крупный организованный террор умер, опустившись на уровень одиночных психов, бросающихся с минимальной эффективностью на людей с ножами. В мировом масштабе идет привычный и естественный процесс: человечество, в том числе и суннитско-исламская его часть, должна выпустить пар и поостыть. Так уже было – в средние века роль ИГИЛ играли Ватикан и различные совершенно безумные религиозные ордены, которые в день проливали столько крови, сколько ИГИЛ и Аль-Каида – за год. Но прошло время, они успокоились, пообтесались, обзавелись многомиллиардной недвижимостью и круглыми пивными животами.