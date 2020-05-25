Известная в Баку пиццерия Domino's Azerbaijan стала объектом критики пользователей соцсетей после того, как 23 мая насмерть разбился один из ее курьеров Ульви Мамедов, сообщает Qafqazinfo.

Курьер очень сильно спешил на доставку пиццы, и на высокой скорости не справился с управлением мотоцикла и врезался в стену тоннеля на проспекте Ататюрка.

Пользователи социальных сетей сразу же обрушились с критикой на компанию Domino's Azerbaijan, полагая, что причиной гибели стала ее акция «Получи пиццу за 30 минут». Согласно этой акции, компания обязуется завершить доставку в течение 30 минут. В случае, если курьер опоздает, то покупатель получит пиццу в подарок.

В обвинениях в адрес Domino's Azerbaijan указывается, что в случае задержки доставки, стоимость подаренной пиццы вычитается из зарплаты курьера. Пользователи соцсетей считают, что причиной превышения Ульви Мамедовым скорости, стал страх потерять и без того невысокую зарплату.