Роухани поздравил Ильхама Алиева

Президент Ирана Хасан Роухани направил поздравительное письмо президенту Азербайджанаи Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Республики. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

«Благодаря совместным усилиям и взаимной поддержке, основанными на существующей в наших странах политической воле, могут быть предприняты большие шаги для благосостояния и интересов наших народов.

Надеюсь, что, победив коронавирус во всем мире и в наших странах, развивая двусторонние отношения и реализуя договоренности, мы и впредь продолжим наше сотрудничество в различных сферах в международном и региональном масштабе», - говорится в поздравлении иранского президента.