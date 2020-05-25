Япония начала раздавать деньги населению просто так

Япония запустила программу поддержки населения на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, и начала раздавать деньги гражданам просто так. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра страны по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити.

Пособия в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов) получит каждый гражданин. Выплаты уже начались в 1388 муниципалитетах страны, это около 79,7 процента от их общего числа. Средства на прямую помощь взяты из дополнительного бюджета в размере 25,6 триллиона иен (237 миллиарда долларов), одобренного на 2020 год. Он был утвержден в конце апреля, чтобы поддержать экономику в условиях коронавируса.

Ранее сообщалось, что среди получателей безвозмездных выплат в Японии будут жители страны, содержащиеся в тюрьмах. На пособия могут рассчитывать даже приговоренные к смертной казни.

Япония — не единственная страна, которая вводит прямую поддержку населению на фоне пандемии. Испания планирует внедрить безусловный базовый доход и начать раздавать деньги населению в ближайшее время. После завершения пандемии, как ожидается, программа продолжит действовать.