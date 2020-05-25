Путин: Мы прошли пик по коронавирусу
Россия в распространении коронавируса «уже прошла свой пик». Об этом объявил президент Владимир Путин на видеоконференции с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
По словам Путина, Москва продолжает получать «от некоторых стран» предложения о помощи в борьбе с коронавирусом.
Шойгу, в свою очередь, заверил, что распространение коронавируса не отразилось на боеспособности армии. По его словам, Вооруженные силы продолжают выполнение плановых мероприятий, ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание.