Евросоюз готовится ко второй волне коронавируса

Евросоюз повышает свою готовность к возможности второй волны распространения нового коронавируса, к примеру, создавая запасы медицинского оборудования, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-коференции, передает РИА Новости.

"Мы очень активно работаем над тем, чтобы улучшить нашу готовность к возможной второй волне пандемии", - сказал он после совещания министров стран ЕС по европейским делам.

Шефчович привел в пример создание запасов медоборудования, работу над тем, чтобы не было недостатка медикаментов, а также подготовку рекомендаций по кооперации стран ЕС в сфере здравоохранения.