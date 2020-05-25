Новостное агентство создало виртуального ведущего
Китайское новостное агентство Синьхуа в своем штате имеет виртуального журналиста с искусственным интеллектом (ИИ). Умный бот понравился зрителям, и теперь виртуальный сотрудник ведет новостные программы на одном из ТВ-каналов, пишет The Next Web.
ИИ-боты настолько понравились зрителям, что теперь виртуальные репортеры ведут новости и развлекательные передачи на центральном канале. А недавно в штате ИИ-журналистов появилась новенькая Синь Сяовэй, разработанная специалистами Sogou.
Сообщается, что бот является полной копией настоящей ведущей Чжао Ваньвэй, которая работает в Синьхуа. Благодаря современным технологиям ИИ-бот получился самым реалистичным из всей команды виртуальных ведущих.
Помимо внешности бот имитирует и голос ведущей. Почти как настоящая ведущая новостей, виртуальная Сяовэй рассказывает китайцам о событиях дня. Бот управляется исключительно текстовым вводом.
Инженеры Sogou заявляют, что скоро их боты с искусственным интеллектом смогут заменить и журналистов, которые ведут репортажи непосредственно с мест событий.