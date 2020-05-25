Новостное агентство создало виртуального ведущего

Китайское новостное агентство Синьхуа в своем штате имеет виртуального журналиста с искусственным интеллектом (ИИ). Умный бот понравился зрителям, и теперь виртуальный сотрудник ведет новостные программы на одном из ТВ-каналов, пишет The Next Web.

ИИ-боты настолько понравились зрителям, что теперь виртуальные репортеры ведут новости и развлекательные передачи на центральном канале. А недавно в штате ИИ-журналистов появилась новенькая Синь Сяовэй, разработанная специалистами Sogou.