Выявлен новый способ передачи COVID-19

Коронавирус может передаваться не только контактным или воздушно-капельным путями. Такие результаты дало исследование китайских ученых, оно опубликовано в журнале Emerging Infectious Diseases.

Специалисты провели исследование, в рамках которого изучили отходы жизнедеятельности больных COVID-19. В результате анализа выяснилось, что в образцах кала обнаруживается живой SARS-CoV-2, причем в большей концентрации, чем в респираторных мазках тех же пациентов, пишет РИА Новости.

Ученые пришли к выводу, что вирус в кале представляет собой распространенное проявление COVID-19, таким образом, есть вероятность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.

Исследователи призывают принимать во внимание данные способы заражения и напоминают, что передача SARS таким образом вызвала вспышку вируса в 2003 году, когда в жилом комплексе в Гонконге из-за сбоев в работе канализации заразились сотни людей.